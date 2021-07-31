Cumhuriyet Pazar bu hafta da dolu dolu sizlerle!

31 Temmuz 2021 Cumartesi, 14:37

Cumhuriyet Pazar bu hafta da dolu dolu içeriğiyle sizlerle...

Antalya Çıralı’da caretta caretta koruma ve izleme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Hazal Ocak’a konuşan Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu Başkanı Erdal Elginöz, “Derin denizlerde kilometreler kat eden deniz kaplumbağaları, deniz ve kıyı ekosistemlerinin sağlığı açısından vazgeçilmez. Ancak son 200 yıl içinde artarak devam eden insan faaliyetleri yaşamlarını tehdit ediyor” diyor.

Black Pumas grubundan Adrian Quesada ile Altın Gün grubundan Daniel Smienk özel bir Zoom buluşmasında bir araya geldiler. İkilinin keyifli buluşmasına Cumhuriyet Pazar adına Emrah Kolukısa katıldı.

Evrencan Gündüz, “Anadolu Funk, Vol. 1” albümünü Deniz Ülkütekin’e anlattı. Gündüz “Bir kültüre sahip olmanın ne kadar özel olduğunu hissettim” dedi.

Ülker İnce’den, Bilgelik...

Mustafa Kemal Erdemol’dan, Göçmen düşmanlığı...

Elçin Poyrazlar’dan, Kazancakis’in ‘Zorba’sı...

Z kuşağından sonra sıra onlara geldi. Kim bu Alfa kuşağı?

Böbrek dostu bin yıllık içecek: Bira

Ödüllü bartender’dan organik kokteyller

Kadın erkek eşitsizliğine de smaç!

Haftanın sanat ajandası...

Bu sayıda kimler var: Hazal Ocak, Emrah Kolukısa, Figen Atalay, Deniz Ülkütekin, Ülker İnce, Mustafa Kemal Erdemol, Elçin Poyrazlar, Şehriban Kıraç, Arif Kızılyalın, Merve Saatçi, Deniz Yavaşoğullar

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