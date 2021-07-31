Cumhuriyet Pazar bu hafta da dolu dolu sizlerle!
Gazeteniz Cumhuriyet'le, dolu dolu Cumhuriyet Pazar yarın sizleri bekliyor. İşte Cumhuriyet Pazar'da bu hafta...
Cumhuriyet Pazar bu hafta da dolu dolu içeriğiyle sizlerle...
Antalya Çıralı’da caretta caretta koruma ve izleme
çalışmaları aralıksız devam ediyor. Hazal Ocak’a konuşan Çıralı Kıyı Koruma
Koordinasyon Komisyonu Başkanı Erdal Elginöz, “Derin denizlerde kilometreler
kat eden deniz kaplumbağaları, deniz ve kıyı ekosistemlerinin sağlığı açısından
vazgeçilmez. Ancak son 200 yıl içinde artarak devam eden insan faaliyetleri yaşamlarını
tehdit ediyor” diyor.
Black Pumas grubundan Adrian Quesada ile Altın Gün grubundan
Daniel Smienk özel bir Zoom buluşmasında bir araya geldiler. İkilinin keyifli
buluşmasına Cumhuriyet Pazar adına Emrah Kolukısa katıldı.
Evrencan Gündüz, “Anadolu Funk, Vol. 1” albümünü Deniz
Ülkütekin’e anlattı. Gündüz “Bir kültüre sahip olmanın ne kadar özel olduğunu
hissettim” dedi.
Ülker İnce’den, Bilgelik...
Mustafa Kemal Erdemol’dan, Göçmen düşmanlığı...
Elçin Poyrazlar’dan, Kazancakis’in ‘Zorba’sı...
Z kuşağından sonra sıra onlara geldi. Kim bu Alfa kuşağı?
Böbrek dostu bin yıllık içecek: Bira
Ödüllü bartender’dan organik kokteyller
Kadın erkek eşitsizliğine de smaç!
Haftanın sanat ajandası...
Bu sayıda kimler var: Hazal Ocak, Emrah Kolukısa, Figen Atalay, Deniz Ülkütekin, Ülker İnce, Mustafa Kemal Erdemol, Elçin Poyrazlar, Şehriban Kıraç, Arif Kızılyalın, Merve Saatçi, Deniz Yavaşoğullar
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