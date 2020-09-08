Cüneyt Çakır’ın yönettiği maçı Polonya kazandı

08 Eylül 2020 Salı, 00:01

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında Bosna Hersek, iç sahada karşılaştığı Polonya’ya 2-1’lik skorla mağlup oldu. Mücadelede Cüneyt Çakır düdük çaldı.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci mücadelesinde Bosna Hersek, sahasında karşılaştığı Polonya’ya 2-1’lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetti. Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaptı. Ev sahibi ekip Bosna Hersek maça hızlı başlarken, 24. dakikada hakem Cüneyt Çakır, beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Haris Hajradinovic, penaltıdan attığı gol ile Bosna Hersek’i 1-0 öne geçiren golü kaydetti. İlk yarının son anlarında Polonya’da Kamil Glik sahneye çıktı. Glik’in golü ile skor 1-1 oldu. İlk yarı 1-1 beraberlikle noktalandı. İkinci yarıda Polonya’da Kamil Grosicki takımını öne geçirdi. 67. dakikada rakip fileleri havalandıran Grosicki, skoru 2-1’e taşımış oldu. Müsabaka bu sonuçla tamamlanırken, Polonya UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki ilk galibiyetini de almış oldu.

Öte yandan Süper Lig’de forma giyen Bosna Hersekli futbolcular Hajradinovic, Visca, Hadziahmetovic ve Milosevic müsabakada süre aldı.



