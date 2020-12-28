Davutoğlu'ndan asgari ücret tepkisi: Yeni asgari ücretle hükümet tercihini yaptı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 2021 yılı için asgari ücretin net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklanmasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Davutoğlu, "İktidar bu zor zamanda evine ekmek götürme derdinde olan işçiyi gözden çıkardı! Faize, yandaş müteahhitlere milyarlar bulan iktidar, emekçilerimizi açlık sınırında bir asgari ücrete mahkum etti" dedi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 2021 yılı için asgari ücretin net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklanmasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Davutoğlu, "İktidar bu zor zamanda evine ekmek götürme derdinde olan işçiyi gözden çıkardı! Faize, yandaş müteahhitlere milyarlar bulan iktidar, emekçilerimizi açlık sınırında bir asgari ücrete mahkum etti" dedi.
Davutoğlu'nun Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:
"Yeni asgari ücretle hükümet tercihini yaptı! İktidar bu zor zamanda evine ekmek götürme derdinde olan işçiyi gözden çıkardı! Faize, yandaş müteahhitlere milyarlar bulan iktidar, emekçilerimizi açlık sınırında bir asgari ücrete mahkum etti. Biz Geleceğiz ve Sorunu Çözeceğiz!"
Yeni asgari ücretle hükümet tercihini yaptı!— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) December 28, 2020
İktidar bu zor zamanda evine ekmek götürme derdinde olan işçiyi gözden çıkardı!
Faize, yandaş müteahhitlere milyarlar bulan iktidar, emekçilerimizi açlık sınırında bir asgari ücrete mahkum etti.
Biz Geleceğiz ve Sorunu Çözeceğiz!
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