Davutoğlu'ndan asgari ücret tepkisi: Yeni asgari ücretle hükümet tercihini yaptı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 2021 yılı için asgari ücretin net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklanmasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Davutoğlu, "İktidar bu zor zamanda evine ekmek götürme derdinde olan işçiyi gözden çıkardı! Faize, yandaş müteahhitlere milyarlar bulan iktidar, emekçilerimizi açlık sınırında bir asgari ücrete mahkum etti" dedi.

cumhuriyet.com.tr
28 Aralık 2020 Pazartesi, 16:09
Davutoğlu'ndan asgari ücret tepkisi: Yeni asgari ücretle hükümet tercihini yaptı
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 2021 yılı için asgari ücretin net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklanmasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Davutoğlu, "İktidar bu zor zamanda evine ekmek götürme derdinde olan işçiyi gözden çıkardı! Faize, yandaş müteahhitlere milyarlar bulan iktidar, emekçilerimizi açlık sınırında bir asgari ücrete mahkum etti" dedi.

Davutoğlu'nun Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:

"Yeni asgari ücretle hükümet tercihini yaptı! İktidar bu zor zamanda evine ekmek götürme derdinde olan işçiyi gözden çıkardı! Faize, yandaş müteahhitlere milyarlar bulan iktidar, emekçilerimizi açlık sınırında bir asgari ücrete mahkum etti. Biz Geleceğiz ve Sorunu Çözeceğiz!"



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