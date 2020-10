Demirören Golf Turnuvası'nı Bakan Çavuşoğlu kazandı

11 Ekim 2020 Pazar, 19:34

Demirören Holding Kurucusu Erdoğan Demirören adına Kemer Country Club'ta üçüncüsü düzenlenen "Erdoğan Demirören Golf Turnuvası" bugün gerçekleştirilen son gün müsabakaları ile tamamlandı.

9-11 Ekim tarihlerinde golfün gelişmesinde büyük emeği olan Kemer Country Club'ın Kurucu Başkanı Merhum Erdoğan Demirören adına 3'üncüsü düzenlenen Erdoğan Demirören Golf Kupası büyük mücadelelere sahne oldu. Yaklaşık 250 golfçünün katılım gösterdiği turnuvada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra Cemal Kalyoncu, Yıldırım Demirören, Kıvanç Oktay, Ali Nuri Türker, Erhan Kamışlı ve Beyhan Benardete'nin de aralarında bulunduğu iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri yer aldı.

Mücadelelerin ardından Kemer Country Club'ta düzenlenen ödül törenine Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay ve eşi Kıvanç Oktay, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ile iş ve spor dünyasından önemli isimler katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 3 kategoride birden şampiyonluğa ulaşıp turnuvanın kazananı oldu.

Kategorilerin birincileri şöyle:

Ladies Cat A Winner : Elif Kırçuval

Men's Cat A Winner : Mevlüt Çavuşoğlu

Ladies Cat B Winner : İrem Üzmez

Men's Cat B Winner : Baha Telli

Men's Cat C Winner : Ali İncekara

Men's Cat D Winner : Sami Özdağ

Junior Academy Course Winner: Ali Evyap

Junior 18 Holes Winner : Kemal Dedeman

Men's Nearest To The Pin : Claus Lassen

Ladies Nearest To The Pin : Elçin Sönmez

Ladies Gross Winner : Beyhan Benardete

Ladies Longest Drive : Beyhan Benardete

Men's Longest Drive : Mevlüt Çavuşoğlu

Men's Gross Winner : Mehmet Kazan

Erdoğan Demirören Golf Cup 2020 Kazananı - Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul DHA