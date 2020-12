Emre Belözoğlu: “Sezonu kupayla taçlandırmak istiyoruz”

03 Aralık 2020 Perşembe, 15:27

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Fotomaç Gazetesi’nin düzenlediği ödül töreninin ardından konuştu. Ligde 30 hafta kaldığını dikkat çeken Belözoğlu, “Bir şeyler söylemek için erken. Çok iyi bir hocamız ve iyi bir takımımız var. Camia, taraftar ve bizler, onlara güveniyoruz. Sezon sonuna kadar bu ligi taşıyabilecek ve inşallah sonunda kupayla taçlandıracak bir takımımız olduğuna inanıyoruz ve bu şekilde çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

“FUTBOLDA KAZANMAK DA VAR, KAYBETMEK DE”

Derbide Beşiktaş’a karşı alınan 4-3’lük yenilginin kendilerinin de beklemediği bir skor olduğunu söyleyen Belözoğlu, “Bizim de beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu derbide. Her türlü skora, her türlü oyuna reaksiyon gösterebilecek bir camia ve oyuncu grubu var. Camiada bulunmuş ve kendini ispatlamış bir teknik adamımız var. Olumsuz bir tablo yok. İşimizin bilincinde ve motive şekilde işimize devam ediyoruz. Hocamız, oyuncularla gerekli görüşmeleri yaptı. Haftalık rutin görüşmedir bu, derbiye özel değil. Zaten sizler de biliyorsunuz bunları. Söyleyebileceklerim bunlar. Fenerbahçe bu sezon ligin şampiyonlukta en büyük adayıdır. Futbolun içinde kazanma, kaybetme var. Biz böyle bir tablonun olduğunu düşünmüyoruz ve mevcut puan durumunun, mevcut yapıp şampiyonluğa ulaşabileceğini biliyoruz. İnandığımız doğrular arkasında bu yarışa devam edeceğiz” dedi.

“MOTİVE ŞEKİLDE DENİZLİ’YE GİDECEĞİZ”

Yenilgilerin ardından bunun olumsuz etkilerinin 24 saat olacağını söyleyen Belözoğlu, “Mağlubiyet sonrası bunun 24 saati her oyuncuda, her teknik adamda, her taraftarda olumsuz olabilir. Ama işler ne kadar iyi giderse gitsin ya da kötü giderse gitsin, sabah kalktığımızda planlamamızı yapmak zorunda olan insanlarız. Futbolun içinden geldik, başarının da başarısızlığın da yaşanılması gereken bir süresi var ve bu süreyi geçtik. Beşiktaş maçını kazansaydık da bu şekilde olacaktı. Samandıra’da hocamızın önderliğinde yolumuza devam edeceğiz. Bir şeyleri konuşmak için erken olduğuna dair cümlelerimiz var. 5-1 kazandığımız maçın ardından hocamızın oyundan memnun olmadığını da biliyoruz. Motivasyon kaybı olmadan Denizli’ye gideceğiz ve bizden beklenen şekilde sahaya çıkacağız” diyerek sözlerini tamamladı.