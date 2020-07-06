En pahalı seyirci Falcao
Galatasaray'ın golcüsü Radamel Falcao bu sezon ligde 11, toplamda 16. kez maçı tribünden takip etmek zorunda kaldı.
Galatasaraylı Falcao Trabzonspor maçını tribünden izledi.
Sezon başında Monaco’dan alınan ve yıllık maaşı 7 milyon Avro olduğu söylenen Kolombiyalı yıldız Falcao için “En pahalı seyirci” yorumu yapıldı.
Galatasaray'ın Kolombiyalı oyuncusu Radamel Falcao bu sezon ligde 11, toplamda 16. kez maçı tribünden takip etmek zorunda kaldı. Falcao’nun 10 golü var.
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