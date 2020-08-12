Enes Ünal’dan Getafe’ye 5 yıllık imza
İspanyol ekibi Getafe, milli oyuncu Enes Ünal’ı Villarreal'e 9 milyon Av ro bonservis ödeyerek kadrosuna kattı.
İspanyol ekibi Getafe, 9 milyon Avro karşılığında Enes Ünal ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
İspanyol ekibi Getafe, milli oyuncu Enes Ünal’ı Villarreal'e 9 milyon Av ro bonservis ödeyerek kadrosuna kattı. Madrid ekibi milli yıldız ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Enes Bursaspor alt yapısından yetişmişti.
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