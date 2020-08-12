Enes Ünal’dan Getafe’ye 5 yıllık imza

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 21:49

İspanyol ekibi Getafe, 9 milyon Avro karşılığında Enes Ünal ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

İspanyol ekibi Getafe, milli oyuncu Enes Ünal’ı Villarreal'e 9 milyon Av ro bonservis ödeyerek kadrosuna kattı. Madrid ekibi milli yıldız ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Enes Bursaspor alt yapısından yetişmişti.