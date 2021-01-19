Erik Sabo resmen Rizespor’da
Çaykur Rizespor prensipte anlaştığını duyurduğu Fatih Karagümrük’te forma giyen Erik Sabo ile 1,5 yıllık anlaşma imzaladı.
Çaykur Rizespor prensipte anlaştığını duyurduğu Fatih Karagümrük’te forma giyen Erik Sabo ile 1,5 yıllık anlaşma imzaladı.
Geçtiğimiz sezon 33 maçta 9 gol, bu sezon ise 12 maçta 5 gol atan Slovakya A milli orta saha oyuncusu Erik Sabo kendisini 1,5 sezon Yeşil-Mavili renklerine bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Sebo Çaykur Rizespor’da 52 numaralı formayı giyecek.
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'e 'gözaltı' ve 'sınırdışı' iddiası
- Gelecek Partili isimden Bahçeli'ye yanıt
- Akar'ın Irak ziyaretinde dikkat çekici kare
- Özdağ soruşturması savcısına Ülkü Ocakları'ndan tehdit
- Bahçeli'nin danışmanından Ayşenur Aslan'a sözlü saldırı
- Yoğun kar yağışı ve fırtınaya dikkat!
- Ayhan Bilgen'den yeni siyasi parti sinyali
- TBMM Başkanı Şentop eleştirileri kabul etti
- TWF Başkanı, Avrupa’ya paralel federasyon kurmuş
- Covid kapma riskini yüzde 250 artıran etken belirlendi
Video Haberler
- Korkunç cinayet anı! 3 el ateş edildi
- Kalyon işçilerine bozuk ve böcekli yemek!
- Pes dedirten hırsızlık: Kardan adamı çaldılar
- Zincirleme kaza: 130 araç birbirine girdi
- Selçuk Özdağ’a saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı
- Oltasına martı takıldı, ne yapacağını şaşırdı
- Ekonomik krizin boyutu bu kez Adana'da görüntülendi
- Karda 'penguen yürüyüşü' hayat kurtarıyor
- Sürpriz evlilik teklifi hüsranla bitti
- Servis midibüsü, karlı yolda devrildi: 11 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'e 'gözaltı' ve 'sınırdışı' iddiası
- Gelecek Partili isimden Bahçeli'ye yanıt
- Akar'ın Irak ziyaretinde dikkat çekici kare
- Özdağ soruşturması savcısına Ülkü Ocakları'ndan tehdit
- Bahçeli'nin danışmanından Ayşenur Aslan'a sözlü saldırı
- Yoğun kar yağışı ve fırtınaya dikkat!
- Ayhan Bilgen'den yeni siyasi parti sinyali
- TBMM Başkanı Şentop eleştirileri kabul etti
- TWF Başkanı, Avrupa’ya paralel federasyon kurmuş
- Covid kapma riskini yüzde 250 artıran etken belirlendi