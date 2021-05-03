Ermenistan'da parlamento Paşinyan'ı başbakan seçmedi
Ermenistan'da iktidarda bulunan 'Benim Adımım' koalisyonu, parlamentoyu lağvetme prosedürünün başlatılması ve erken seçimlerin yapılması için Başbakan Vekili Nikol Paşinyan'ı başbakanlığa aday gösterdi. Muhalefeti erken seçim mutabakatını bozmamaları konusunda uyaran Paşinyan ilk tur oylamada başbakan seçilmedi.
Ermenistan parlamentosunda yapılan ilk tur oylamada, Paşinyan başbakan seçilmedi.
'Benim Adımım' vekilleri oy kullanmazken, 'Refah Ermenistan' vekilleri oturuma katılmadı, 'Aydınlık Ermenistan' vekilleri de 'hayır' oyu verdi.
Sputnik'te yer alan habere göre, başbakanlık için ikinci tur oylama 10 Mayıs'ta yapılacak. Paşinyan ikinci turda da başbakan seçilmezse, parlamento kendiliğinden feshedilmiş olacak ve seçimlere gidilecek.
Ermenistan'da 'Benim Adımım' koalisyonunun parlameto grubu başkanı Lilit Makunts, "Erken seçimler, yalnızca parlamentonun iki kez üst üste başbakan seçememesi halinde yapılır. Bu nedenle Nikol Paşinyan'ı başbakanlığa aday gösteriyoruz" demişti.
PARLAMENTO SEÇİMLERİ 20 HAZİRAN'DA
'Benim Adımım' ile muhalefetteki Refah Ermenistan Partisi, Aydınlık Ermenistan Partisi ve Cumhurbaşkanı Arman Sarkisyan arasında parlamentonun lağvedilmesi ve erken seçimlerin yapılması konusunda mutabakat sağlandığını ve bunun üzerine görevinden istifa ettiğini anımsatan Paşinyan, "Eğer özellikle oylamanın ikinci aşamasında mutabakatı bozma, başbakanlığa aday gösterme girişimleri olursa, 'Benim Adımım' buna beni başbakan seçerek yanıt verir ve konu burada kapanır. Umarım mutabakat bozulmaz" ifadelerini kullandı.
25 Nisan'da açıklama yapan Paşinyan, parlamento seçimlerinin yapılması için istifa ettiğini ve seçimlere kadar başbakan vekili olarak görevine devam edeceğini belirtmişti.
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