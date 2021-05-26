Erzincan’da 4.2 büyüklüğünde deprem

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
26 Mayıs 2021 Çarşamba, 00:52
Erzincan’da 4.2 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.37'de Otlukbeli ilçesinde 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7.34 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.


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