Erzincan’da 4.2 büyüklüğünde deprem

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 00:52

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.37'de Otlukbeli ilçesinde 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7.34 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.