Eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a ikinci ibra şoku!

26 Aralık 2020 Cumartesi, 09:15

Beşiktaş Futbol Yatarımları AŞ'nin bir genel kurulunda eski başkan Fikret Orman bir kez daha ibra edilmedi. Geçen yılın Ocak ayında yapılan genel kurulda şirketin 01.5.2018-31.05.2019 dönemi için yapılan oylamada ibra edilmeyen Orman, iki gün önce yapılan genel kurulda da 01.6.2019-21.10.2019 dönemi için ibra alamadı.

"OYBİRLİĞİYLE İBRA EDİLMEMİŞTİR"

Genel kurul tutanağında "Sayın Fikret Orman'ın 01.06.2019-31.10.2020 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunulur. Yapılan oylama sonucu oybirliğiyle ibra edilmemiştir" ifadeleri yer aldı. Orman, söz konusu dönem görev alan yöneticiler içinde ibra edilmeyen tek isim oldu. Böylece Beşiktaş Yönetim Kurulu'na, şirketin uğradığı zararların tazmini için Orman'a karşı yargıya başvurma hakkı bir kez daha doldu.

Şirket hissedarlarından Ahmet Hilmi Yılmaz, söz alarak "Yanılmıyorsam geçen yıl değil de, Ocak ayında son toplantımızı yapmıştık. O zaman da ilgili döneme ait zarar olduğundan dolayı dönemin yönetim kurulu başkanı ibra edilmemişti. Bununla ilgili bir şey yapıldı mı? Yapılmadıysa neden yapılmadı? Ya da ne yapılacak?" diye sordu.

"SORUNUZ MAALESEF GÜNDEM MADDESİ İLE İLGİLİ DEĞİL"

Genel kurul toplantısının başkanlığını yapan ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü İcra Kurulu Başkanı ve Genel Sekreter Mesut Urgancılar, bu soruya cevap verdi. Urgancılar, "Sorunuz maalesef gündem maddesi ile ilgili değil. Bu nedenle şu anda cevap veremiyoruz. Kaldı ki bununla ilgili başkanımız Ahmet Nur Çebi tarafından gerekli açıklamalar yapılmıştı. Sorunuz için teşekkür ediyorum" dedi.

ÇEBİ OYÇOKLUĞUYLA İBRA ALDI

Kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ise, şirket yönetiminde yer aldığı 31.10.2019-09.01.2020 dönem için oyçokluğuyla ibra edildi.

Diğer yandan, Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ'nin 31 Ekim 2019 ile 31 Mayıs 2020 arasında görev yapan tüm yöneticiler, faliyet ve işlemlerden dolayı oyçokluğuyla ibra edildi. Şirket 477 milyon 704 bin lira net dönem zararı açıkladığı için, 1 Haziran 2019-31 Mayıs 2020 dönemine dair kâr dağıtımı yapılaması oybirliğiyle onaylandı.

YÖNETİMDE NEDEN KADIN YOK?

Pay sahiplerinden Nurten Gözoğlu, "Ben de öneri olarak sunmuştum. Yönetim kurulu belirlenirken yüzde 25 kadın kota hakkı olmalı. Neden hiç kadın yok yönetim kurulunda?" diye sordu.

Urgancılar ise verdiği cevapta "Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği tarafından sunulan önerge bu şekilde" dedi.

Kaynak: Ajansspor