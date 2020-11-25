Euroleague'de sponsorluğa devam
Tadım, Avrupa’nın en büyük basketbol organizasyonu olan Euroleague ile 4 yıl önce başladığı iş birliğine devam etme kararı aldı.
Kuruyemiş markası Tadım, Avrupa’nın en büyük basketbol
organizasyonu olan Euroleague ile 4 yıl önce başladığı iş birliğine devam etme
kararı aldı.İlki 2016 yılında, 3 sezonu kapsayacak şekilde gerçekleştirilen
anlaşmaya göre Avrupa’nın en üst düzey basketbol organizasyonu olan
EuroLeague’in Resmi Global Sponsoru olan Türkiye’nin lider paketli kuruyemiş
markası Tadım, anlaşmanın geçtiğimiz sezon sona ermesinin ardından yeni bir
karar aldı. Buna göre Tadım, 3 yıl boyunca EuroLeague’in resmi sponsoru olacak.
Anlaşma 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçerli olacak.
Konuyla
ilgili açıklama yapan Tadım Pazarlama Direktörü Selda
Çelik; Tadım ürünlerinin sadece Türkiye değil, dünyanın pek çok
ülkesinde tercih edildiğini hatırlatarak, “Dünya pazarlarında Tadım’ın 50
yıldır koruduğu tazelik, kalite ve lezzet değerleri ile iddialı büyüyen
markamızın, Euroleague gibi tüm dünya tarafından takip edilen bir organizasyonun
parçası olması bizleri gururlandırıyor. Bizce sporun iyileştirici gücü ve ‘iyi
atıştırmalık’ her zaman keyifli ve sağlıklı bir eşleşme oldu.’’
dedi.
Bu sene organizasyonun finalleri 28 – 30 Mayıs tarihlerinde Almanya’nın Köln kentinde yapılacak. Türkiye’nin yanı sıra Almanya’da da üretim yapan Tadım için bu da ayrıca önemli bir nokta olarak dikkat çekiyor. Hem Türkiye hem de Almanya’da ürettiği paketli kuruyemişleri başta Avrupa’nın birçok ülkesine ve Amerika’ya ihraç eden Tadım, özellikle Avrupa’da büyük bir ilgiyle takip edilen organizasyona sponsor olarak bilinirliğini daha üst seviyelere çekmeyi hedefliyor.
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