Fabrikada gazdan zehirlenen 1 işçi öldü, 9 işçi hastaneye kaldırıldı
Kayseri'de taşyünü fabrikasında gaz sızıntısı nedeniyle 1 işçi hayatını kaybetti, 9 kişi hastanede tedaviye alındı.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 20'nci Cadde'deki bir taşyünü fabrikasında yaşanan gaz sızıntısında 10 işçi zehirlendi. İhbar üzerine fabrikayı polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık ekiplerince gazdan etkilenen Akif B. (33), Hüseyin Y., Mustafa A., Zekeriya G., Mehmet Y. ve Hasan Y. ile ismi henüz öğrenilemeyen 4 kişi hastanelere kaldırıldı. Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Akif B., doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Diğer işçilerin tedavisi sürüyor.
İşçilerin ziherlenmesine neden olan gazın tespiti için çalışma başlatıldı.
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