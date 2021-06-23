Fabrikada gazdan zehirlenen 1 işçi öldü, 9 işçi hastaneye kaldırıldı

Kayseri'de taşyünü fabrikasında gaz sızıntısı nedeniyle 1 işçi hayatını kaybetti, 9 kişi hastanede tedaviye alındı.

DHA
23 Haziran 2021 Çarşamba, 15:53
Fabrikada gazdan zehirlenen 1 işçi öldü, 9 işçi hastaneye kaldırıldı
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 20'nci Cadde'deki bir taşyünü fabrikasında yaşanan gaz sızıntısında 10 işçi zehirlendi. İhbar üzerine fabrikayı polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Gelen sağlık ekiplerince gazdan etkilenen Akif B. (33), Hüseyin Y., Mustafa A., Zekeriya G., Mehmet Y. ve Hasan Y. ile ismi henüz öğrenilemeyen 4 kişi hastanelere kaldırıldı. Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Akif B., doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Diğer işçilerin tedavisi sürüyor.

İşçilerin ziherlenmesine neden olan gazın tespiti için çalışma başlatıldı. 



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