Fatih Altaylı'dan 'bu gidiş hayra alamet değil' uyarısı: "Boynukalın kendini ülkenin dini lideri olarak görebilir"

16 Mart 2021 Salı, 11:25

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, son dönemde sosyal medya hesabından yaptığı laiklik karşıtı çıkışlarıyla büyük tartışma konusu haline gelen Ayasofya 'baş imamı' Mehmet Boynukalın'a dikkat çekti.

Altaylı, kaleme aldığı "Ayetullah'i-Uzma" başlıklı yazısında, Boynukalın'ın Diyanet İşleri Başkanı Başkanı Ali Erbaş'ın yerini aldığını belirterek "Bu görev kendisine verildi mi, yoksa fiili olarak mı orada bilmiyorum. Ancak beyefendinin bu göreve hatta bu görevden de de öte doğrudan “Şeyhülislamlığa” soyunduğunu görebiliyorum. İmam Boynukalın, artık çok açık biçimde Diyanet İşleri Fiili Başkanı’dır" dedi.

"Üstelik de bu görevi yasal olarak değil fiili olarak yaptığı için de en uç fikirlerde dolaşmayı, Anayasa’ya aykırı fikirler öne sürüp, taleplerde bulunmayı, siyasetin alanına girmeyi kendinde hak görmektedir" diyen Altaylı, yazısına şöyle devam etti:

"Her ne kadar Sünni mezhebinden olsa da davranış biçimi olarak Mehmet Boynukalın bir Ayetullah gibi davranmaktadır. Belki de kendini “Ayetullah'i-Uzma” olarak görmekte ve ona göre davranmaktadır.

Bu gidiş hayra alamet değildir.

Pek yakında kendini siyasetin de üzerinde, Cumhurbaşkanı’nın da yukarısında ülkenin dini lideri olarak görmeye başlaması pek ala mümkündür çünkü bunun sinyallerini vermektedir.

Benim merak ettiğim ise Diyanet İşleri Başkanı’nın hastaneye yatarken talep ettiği duayı, Mehmet Boynukalın’ın edip etmediğidir."



