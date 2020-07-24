Fatih Terim'in 900. maçı

24 Temmuz 2020 Cuma, 23:22

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalyaspor karşısında kariyerindeki 900. maçına çıktı.

Süper Lig’in son haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı takım sezonu 3 puansız tamamlarken, Teknik Direktör Fatih Terim de Antalyaspor maçıyla kariyerindeki 900. maçına çıktı. 46 yıl önce Galatasaray’a ilk imzasını atan Terim, futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde 900. kez maça çıkmanın mutluluğunu yaşadı.



