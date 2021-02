Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Derbiye lider çıkacağız, inşallah lider bitiririz

05 Şubat 2021 Cuma, 18:21

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yarın oynanacak Galatasaray derbisiyle ilgili, "Lider çıkacağız, inşallah lider bitireceğiz. Önemli maç ama her sene 6 tane derbi var. Bu da onlardan bir tanesi. Bu derbiyi kazanınca ne şampiyon oluyorsunuz, kaybedince de ne de şampiyonluk şansınız kayboluyor. 3 puanlık maç" dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 4 büyük kulüpten bir kulüp başkanının, Kulüpler Birliği başkanı olmasının önemli olduğunu söyleyen Ali Koç, "İlgilenilmesi gereken konular var. Spor yasası, yeni ihale ve vergi konuları var. Pek çok yeni hususlar var. Dolayısıyla 4 büyük kulüpten bir başkanın bu dönemde başkan olması, kabul etmesi çok önemliydi. Bu konuda son derece memnum ve umutluyum. Tabii başkanın da dediği gibi o kadar çok sorun var ki beraber çalışmalıyız. Bütün kulüplerin desteğine ihtiyaç var. Bütün kulüplerin kafa yormasına, destek olmasına ihtiyacımız var. Ben Fenerbahçe olarak ne görev verilirse üstüne koyarak elimizden geleni yapacağımızı kendisine de söyledim" şeklinde konuştu.

Kulüpler Birliği Vakfı eski Başkanı Mehmet Sepil'e de teşekkür eden Koç, "Zor bir dönemde görev yaptı. İstanbul dışında bir başkan olduğu zaman bu pandemi ortamında çok daha zor oluyor. O da elinden gelen her şeyi yaptı. Pek çok beklentiyi, dengeyi aynı anda yönetmek gerekiyor. Mehmet başkan da elinden gelenin en iyisini yaptı. Teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki 2, 3 sene sadece Türk futbolu için değil Avrupa futbolu için de dönüm noktası. Farklı formatlar, yeni mevzuatlar konuşuluyor. Yakında açılanacak. O yüzden bu pandemi süreci Avrupa futboluna da neyin içindeyiz, nereye varıyoruz konularının irdelenmesine, tartışılmasına ve yeni önerilerin formatların daha yüksek sesle konuşulmasına başlandı bu dönem. Bazıları bizim işimize gelebilir, bazıları gelmeyebilir. Bununla beraber Türk futbolunun içinde bulunduğu sıkıntılar da aslında paralel bir şekilde adreslenmesi gereken konular var. Bu konular bizi orta ve uzun vadede etkileyecek konular. Onun için kuvvetli bir kulüpler birliği çok çok önemli. Haftaya da toplanacağız görev dağılımları yapılacak. İnşallah omuz omuza, saha dışında yapıcı rekabetle, tüm paydaşların çıkarlarını en optimum sonuçları verecek uygulamaları, önerileri geliştiririz. Ben bunun Ahmet Nur Çebi başkan liderliğinde yapılmasını çok daha büyük olasılık olarak görüyorum" şeklinde konuştu.

Yarın oynanacak Galatasaray derbisiyle ilgili de konuşan Ali Koç, "Lider çıkacağız, inşallah lider bitireceğiz. Önemli maç ama her sene 6 tane derbi var. Bu da onlardan bir tanesi. Bu derbiyi kazanınca ne şampiyon oluyorsunuz, kaybedince de ne de şampiyonluk şansınız kayboluyor. 3 puanlık maç. Derbilerin keyfi başka oluyor. Sakatlıklar talihsiz bir anda geldi. Sezon başında kadro derinliğimizi oluştururken, sıkışık maç trafiğinde, pandemi ortamında koronavirüs kapma riskine baktığımız zaman alternatifli bir kadro kurmuştuk. İnşallah onun meyvelerini yarınki maçta toplarız. İnşallah Türk futboluna yakışan, dosltluğu pekiştirecek, güçlendirecek. Hakem hatalarını konuşmayıp, sadece futbolu konuşacağımız bir maç olur ve inşallah Fenerbahçe kazanır.

''SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MORAL OLACAĞINI DÜŞÜNDÜK''

Daha önce stadyumların sağlık çalışanlarına açılması fikrini önermeleri sorulan Koç, "Bizim talebimiz derbi için olmadı. Biliyorsunuz aşılama süreci 2 ayaklı. 28 gün arayla, 2'nci aşamaya geçildiği zaman belli bir seviyeye geldiği zaman 2'nci doz aşıyı alanların başta sağlıkçılar olmak üzere ama diğer vatandaşlarımızın da salonlara, statlara alınmasının hem normalleşeme adına güzel olacağını hem de aşıyı özendirmek konusunda fayda sağlayacağını, moral olacağını düşündüğümüz için böyle bir öneriyi 3 ayrı federasyona yaptık. Futbol federasyonumuz bu konuyla ilgili cevap verdiler. Şu aşamada çok olumlu bir şey yapılamıyor ama onların da olumlu baktıklarını söylemlerinden görüyoruz. Er ya da geç olacak. İnşallah en erken zamanda olur. Ama şubat ayındayız. Herhalde mart ortasından önce bunları konuşmamız için erken olur" ifadelerini kullandı.

Başkan Koç, Luiz Gustavo'nun sağlık durumuyla ilgili gelen soruya ise "Onu doktorlar bilir" cevabını verdi.