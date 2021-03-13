Fenerbahçe basketbolda keyifsiz
Valencia Basket: 66 - Fenerbahçe Beko: 52
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında konuk olduğu İspanya'nın Valencia Basket takımına 66-52 yenildi.
Valencia kentindeki La Fonteta Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmaya iyi savunma yaparak başlayan Valencia Basket, ilk çeyreğini 18-10 önde bitirdiği karşılaşmanın devre arasına 37-28 üstünlükle girdi.
İki takımın da hücumda etkisiz kaldığı üçüncü periyodu ev sahibi ekip, 45-39 önde tamamladı. Son çeyrekte aradaki skor farkını açan Valencia Basket, mücadeleden 66-52 galip ayrıldı.
Valencia Basket'te Van Rossom 17 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Fenerbahçe Beko da Vesely 15, De Colo 14 sayı üretti.
Bu skorla Valencia Basket ligdeki 15. galibiyetine ulaşırken, sarı-lacivertli takım ise 12. mağlubiyetini yaşadı.
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