Fenerbahçe borcunu azalttı, işte o tutar!

11 Ağustos 2020 Salı, 08:47

Yeni sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle hazırlanan ancak Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıkladığı 178 milyon liralık Takım Harcama Limiti ile adeta şoke olan Fenerbahçe, borsaya gönderdiği açıklamada son bir yıl için 155 milyon lira zarar açıkladı. Ancak bir önceki döneme göre Fenerbahçe Futbol AŞ'nin zararı düştü.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen ve 31 Mayıs 2019-31 Mayıs 2020 dönemini kapsayan yıllık finansal tabloya göre net dönem zararı 206 milyon liradan 155 milyon liraya indi. Böylece net zararda 51 milyon liralık düşük sağlandı.

Şirketin borcuysa 264 milyon lira artarak, 2 milyar 629 milyon liradan 2 milyar 892 milyon liraya yükseldi.

Sarı lacivertli şirketin kısa vadeli borcu artarken, uzun vadeli borcu düştü. Buna göre bir önceki dönemde 1 milyar 438 milyon lira olan kısa vadeli borç 1 milyar 911 milyon liraya çıktı. Kısa vadeli borç yükü 473 milyon lira yükseldi.

Uzun vadeli borç ise 1 milyar 191 milyondan 982 milyon liraya indi. Uzun vadeli borçtaki düşüş 209 milyon lira oldu. Fenerbahçe'nin öz kaynak erimesi de devam etti. Bir önceki dönemde eksi 653 milyon lira olan öz kaynak, son dönemde 807 milyon liraya çıktı. Böylece erime 54 milyon lira daha artış kaydetti.

Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor gibi borç yapılandırma anlaşması yapmadığı için kısa vadeli borcu daha yüksek ve bu da özellikle TFF'nin belirlediği Takım Harcama Limitleri'ni olumsuz etkiliyor. Kısa vadeli yüksek vadeli borç ödeme mecburiyeti kulübün limitini düşürüyor.

Bu yüzden Fenerbahçe Kulübü, borç ödemesinin limit hesabına katılmamasını talep ediyor. Fenerbahçe bu nedenle dün TFF yönetimiyle görüşerek, limitlerinden kredi ana para borç ödemesinin düşürülerek yeniden hesaplanmasını talep etti.

Fenerbahçe ayrıca limit sapma oranının da yüzde 15'ten yüzde 40'a çıkarılmasını talep ediyor. Talebin kabul edilmesi halinde yeni sezon takım harcama limiti 350 ila 400 milyon lira arasında bir tutara çıkacak.

Teknik direktörlüğe Erol Bulut'u getiren Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, Filip Novak, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'i renklerine bağladığını da resmen açıklamıştı.

Kaynak: Ajansspor