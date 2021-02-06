Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde VAR hakemi Ali Palabıyık
Süper Lig'in 24'üncü haftasında bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Ali Palabıyık görev yapacak.
Süper Lig'in 24'üncü haftasında bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Ali Palabıyık görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre; Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Ali Palabıyık, VAR hakemliğini üstlenecek. Derbide Video Yardımcı Hakem Asistanlığı (AVAR) görevini ise Serkan Tokat ve Serkan Olguncan yapacak.
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