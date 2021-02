Fenerbahçe'de kara bulutlar dolaşıyor

23 Şubat 2021 Salı, 12:03

Fenerbahçe Ali Koç dönemiyle birlikte yıllardır evinde yenilmediği (Galatasaray, Trabzonspor, Göztepe gibi) takımlara karşı hem de Kadıköy'de kaybetmeye başladı. Daha ligin başındıydı, bu işin teknik direktör Erol Bulut'la olmayacağını söylemiştim. Bugüne kadar defalarca da tekrarladım. Bu takım yıldızlar topluluğu gibi görünüyor ama yıldızların sahada esamesi okunmuyor Transferde yanlışlar yapıldı, üç adam yerine (Samatta-Cisse-Valencia) bir ama kaliteli olanı tercihlenebilirdi. Başkan Ali Koç, aldıkça aldı, kadro kabardı. Geniş kadrolar uzun vadede iyidir ancak gelin görün ki hiç biri işe yaramadı. Bu tabiki de tamamen teknik direktörden kaynaklı durum. Teknik direktörle ilgili karar biliyorum şimdilik ertelendi ama yarın ya da yarından sonra çok geç olabilir. Olumsuz gidişatın nedenleri arasında kötü futbol ve disiplinsiz başı çekiyor. Erol hoca bazı futbolcularla çok yakınlaştı, aşırı haşır neşir oldu. Haliyle bu da laubaliliği kaçınılmaz yaptı. Caner Erkin'in oyundan çıkarken kulübeye doğru el kol hareketlerini gördünüz. Bunu bir Fatih Terim'e, bir Sergen Yalçın'a karşı yapabilirmisin. Fenerbahçe'de bugün üç maç üst üste oynayan futbolcu yok. Her maç farklı oyuncular. 25 hafta olmuş takımın iskeleti belli değil. Frikik oluyor, herkes topun başında. Topu eline geçiren atmaya kalkışıyor. Ne bir plan ne de proğram var. Takımda biz değil ben zihniyeti hakim. Hali hazırda bir santrfor yok. Futbolcular saha içinde ne oynadığını bilmiyor, Mesut oynatacak oyuncu, oynatacak plan yok. Erol hoca çıkmış, yayıncı kuruluştan şikayet ediyor. Ya hocam senin işin bu mu?. Bırak o işleri başkaları halletsin. Sen takımınla ilgilen. Yine oyuncu değişikliklerinde dağıldın, sınıfta kaldın. Maçın bşında (9. dakika) takımın gol yemiş 81 dakika çözüm bulamadın. Pes. Bu mu hocalığın ?. Fenerbahçe, Göztepe'den golü nasıl yedi hatırlatayım; Sosa kaptırdı, Caner adamını kaçırdı, Altay hatalı çıktı, Ozan, Sosa'ya kaptırdığın top gol oldu diye kızdı. Emre Belözoğlu tribünde böyle gol yenir mi diye isyan etti. İşte maçın özeti buydu. Sarı-Lacivertlilerin böyle gol yediğine yıllardan sonra ilk kez tanık oluyorum.

TARAFTARDAN İSTİFA SESLERİ

Erol Bulut çıkmış maçtan sonra 15 maç 45 puan diyor. Biliyorsunuz Ersun Yanal da takımın başındayken her kaybedilen puan ya da puanlardan sonra Fenerbahçe şampiyon olacak yakıştırmasını yapıyordu. Neler yaşandığını hepimiz gördük. Sosyal medyada gerginlik ve tepkiler büyük. Taraftar her zaman haklıdır. Erol hoca için “istifa” seslerini duyuyorum. Sahada rakibini yenemiyorsan yenilmeyeceksin. Bir zamanlar neydi o Kadıköy arenası. Takımlar çıkamıyordu buradan. Şimdi gelinen noktaya bakın. Her ne kadar zirvede kaybedilmiş birşey yok deniliyorsa bu Fenerbahçe böyle devam etmemeli. Karagümrük maçında Altay kalesinde devleşmese o maç da gitmişti. Hafta sonu Trabzon deplasmanı var. Zor mu zor. Sakatlar iyileşti, geri dönecek. İyi güzel ancak oyun şablonu değişmezse yeni bir hüsran yaşanabilir. Bordo-mavililer Abdullah Avcı'yla iyi ivme yakaladı. Zirvenin içine girmek üzereler. Fenerbahçe'yle aralarındaki puan farkı sadece üç.

ÇOK BAŞLILIK BİTMELİ

Erol hoca başarısız aşı tutmadı. Çünkü burası geldiği yer olan Alanyaspor değil . Alanya'dayken tek sorumluydu, işine kimseler karışmıyordu. Fenerbahçe'de ortam farklı. Bir kere çok başlılık var. Ali Koç, Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Selçuk Şahin vs gibi. Hergün Samandıra'ya gitmek olmaz. Zaman zaman teknik direktör futbol grubuyla baş başa kalmalı. Rahat olmak isterler. Sorunlar arasında çok başlılıkda var. Saydığım isim listesine yarın Mesut Özil'de eklenirse kimseler şaşırmasın.