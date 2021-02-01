Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci'nin sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe Kulübü, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak fesih edildiğini açıkladı.

DHA
01 Şubat 2021 Pazartesi, 16:28
Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci'nin sözleşmesi feshedildi
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Fenerbahçe Kulübü, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak fesih edildiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncularından Tolga Ciğerci ile olan sözleşmemiz, karşılıklı anlaşmayla feshedilmiştir. Kendisine hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

 


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