Fenerbahçe’de vaka sayısı 2’ye yükseldi

Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı öncesinde uygulanan Covid-19 testlerinde 1 futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Sarı-lacivertlilerdeki pozitif sayısı 2’ye yükseldi.

İHA
19 Kasım 2020 Perşembe, 23:31
Fenerbahçe’de vaka sayısı 2’ye yükseldi
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Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı öncesinde uygulanan Covid-19 testlerinde 1 futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Sarı-lacivertlilerdeki pozitif sayısı 2’ye yükseldi.
Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği maçına yönelik yapılan rutin Covid-19 testlerinde takımımızda 1 oyuncunun test sonuçları pozitif çıkmıştır. Daha önce milli takımında pozitif olan yabancı oyuncumuz ile sayı 2’ye yükselmiştir. Oyuncularımız izolasyona alınarak karantina süreçleri başlamıştır" denildi.


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