Fenerbahçe'den depremzedelere göz yaşartan destek
İzmir’de yaşanan deprem sonrasında birçok kulüp bölgede yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ve desteklerini iletirken Fenerbahçe, depremden etkilenenler için yardım önerisinde bulundu.
Cuma günü İzmir’de meydana gelen depremin ardından Fenerbahçe’den destek mesajı geldi.
İzmir’de yaşanan deprem sonrasında birçok kulüp bölgede yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ve desteklerini iletirken Fenerbahçe, depremden etkilenenler için yardım önerisinde bulundu. Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Erol Bilecik’in Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda üyelere gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı; ‘’ Değerli üyemiz, bu zor günlerde sizin, ailenizin ve yakınlarınızın iyi olduğunuzu umuyor, geçmiş olsun dileklerimizi paylaşıyoruz. Dayanışma ruhuyla her zaman yanınızda olduğumuzu vurgulamak istiyoruz. Herhangi bir ihtiyacınız olması halinde kulübümüze 444 1907’den ulaşmanızı rica ediyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü.’’
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