FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final maçları Rusya'da başlayacak
FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilimiz Pınar Karşıyaka çeyrek finalde yarın Çekya temsilcisi ERA Nymburk'la karşılaşacak.
Pınar Karşıyaka, Rus ekibi Nizhny Novgorod'un ev sahipliğinde oynanacak FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final ilk maçında yarın Çekya temsilcisi ERA Nymburk'la karşılaşacak.
Nagorny Spor Salonu'nda çeyrek final müsabakalarının yarın ve çarşamba günü oynanacağı organizasyonda, yarı finaller 7 Mayıs Cuma, final ve üçüncülük mücadelesi ise 9 Mayıs Pazar günü yapılacak.
Pınar Karşıyaka ilk müsabakasını yarın saat 21.30'da Çekya temsilcisi ERA Nymburk'la oynayacak.
Yeşil-kırmızılı ekip, Çekya ekibini elemesi halinde yarı finalde Nizhny Novgorod (Rusya)-Casademont Zaragoza (İspanya) eşleşmesinin galibiyle cuma günü saat 19.00'da karşılaşacak.
Günün diğer maçında Nizhny Novgorod ile Casademont Zaragoza saat 19.00'da mücadele edecek.
Organizasyonda 6 Mayıs Perşembe günü saat 17.00'de Lenovo Tenerife (İspanya)-SIG Strasbourg (Fransa) ve saat 20.00'de de Hapoel Unet-Credit Holon (İsrail)-Hereda San Pablo Burgos (İspanya) maçları oynanacak.
Türk hakem Yener Yılmaz'ın da düdük çalacağı organizasyonda Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Üyesi ve FIBA Hakem Eğitmeni Rüştü Nuran ise hakem değerlendiricisi olarak görev yapacak.
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