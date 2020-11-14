Formula 1 Türkiye GP sıralama turlarında kırmızı bayrak kararı
Intercity İstanbul Park'ta yağmurun şiddetini artırması nedeniyle pilotlar sıkça spin atma problemi yaşarken, FIA Yarış Kontrol ilk sıralama turunun bitimine 6 dakika 56 saniye kala kırmızı bayrak kararı verdi
2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası DHL Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turlarında kırmızı bayrak kararı çıktı.
Intercity İstanbul Park'ta yağmurun şiddetini artırması nedeniyle pilotlar sıkça spin atma problemi yaşarken, FIA Yarış Kontrol ilk sıralama turunun bitimine 6 dakika 56 saniye kala kırmızı bayrak kararı verdi. Yağmurun durmasının ardından güvenlik aracı piste çıkarak asfalt zemini test etti. Daha sonrasında asfalt temizleme işlemleri gerçekleştirilirken, bu işlemlerin ardından sıralama turlarına devam edilmesi kararı çıktı.
Pilotlar yoğun yağmur yağışı altında çıktıkları ilk sıralama turunda tur sürelerini henüz 2 dakikanın altına çekebilmiş değil.
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