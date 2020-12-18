Formula'da Sergio Perez Red Bull’da

18 Aralık 2020 Cuma, 18:03

Formula 1 takımlarından Red Bull, Sergio Perez’in takıma katıldığını açıkladı.



Red Bull Racing, gelecek yıl Alex Albon’un yerine Meksikalı pilot Sergio Perez’in Max Verstappen ile yarışacağını açıkladı. Takımdan yapılan açıklamada, Alex Albon’un takımın test pilotu olarak devam edeceği ve 2022 için yapılacak hazırlık sürecinde görev alacağı ifade edildi. Formula 1 kariyerine 2011 yılında Sauber takımıyla başlayan Perez, geçtiğimiz sezonu Racing Point ile tamamlamıştı. 2 yıllık sözleşmesi olmasına rağmen Racing Point, Perez’in yerine Ferrari’den ayrılan Sebastian Vettel’i transfer etmişti. Geçtiğimiz sezonu topladığı 125 puanla 4. sırada tamamlayan Perez, Sakhir Grand Prix’de aldığı galibiyetle kariyerinin ilk yarış zaferini elde etti. Takım patronu Christian Horner, ‘’ Alex bizim için çok değerli bir isim. Bizim için çalışmaya ve veri toplamaya devam edecek. Sergio, Max ile aynı takımda olabilecek en iyi isim olduğunu kanıtladı. Gelecek sezonu sabırsızlıkla bekliyoruz. ‘’ ifadelerini kullandı.

Red Bull’un yeni pilotu Sergio Perez ise anlaşmaya dair şunları söyledi, ‘’ 2021’de bana bu şansı verdikleri için Red Bull’a çok teşekkür ediyorum. Formula 1’e katıldığım günden bu yana şampiyonluk mücadelesi veren bir takımla yarışacak olmaktan son derece gurur duyuyorum. ‘’

TAKIMI KURTARDI

Sergio Perez, o dönem yarıştığı Racing Point’in yaşadığı mali sorunlar sonrasında 2018 yılında takıma diğer alacaklılarla birlikte dava açarak kayyum atanmasını sağladı. Kayyum sonrasında Formula 1’de yarışan Lance Stroll’un babası Lawrence Strool takımı satın aldı ve takımın adını Racing Point Force India olarak değiştirdi. Perez’in bu hamlesi o dönem tepki çekse de Racing Point’in Formula 1’de yarışan takımlardan birisi olmasında en büyük pay sahibiydi.











