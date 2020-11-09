Futsal Milli Takımı, Yunanistan ile deplasmanda karşılaşacak
Türkiye ile Yunanistan arasında Atina'da oynanacak 2022 Avrupa Şampiyonası play-off rövanş mücadelesi TSİ 20.00'de başlayacak.
Futsal Milli Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası play-off rövanş mücadelesinde yarın deplasmanda Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.
Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Dais Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.
İki takım arasında Kocaeli'de oynanan ilk maç 3-3'lük eşitlikle tamamlanmıştı. Turu geçen taraf Elit Tura yükselecek.
Toplam 32 takımın mücadele edeceği Elit Tur maçlarında ise takımlar dörderli 8 gruba ayrılacak. Gruplarını birinci bitiren 8 takım ve en iyi 6 ikinci, 2022'de Hollanda'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2022 UEFA Avrupa Futsal Şampiyonası finallerine katılacak.
ADAY KADRO
Teknik direktör Sercan Görgülü yönetimindeki Futsal Milli Takımı'nın Yunanistan maçı aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Kaleci: Adem Ağaoğlu (Trabzonspor), Emir Kağan Kadalı (Bursaspor), Erkan Çınar (Ci Grup Buca), Emre Deniz (Silvan Belediyespor)
Savunma: Berkan Mahmut Keskin (Galatasaray), Onur Mengi (Sultangazispor), Doğu Demirkol (Göztepe), Muhammed Yusuf Aygün (Muğlaspor), Burak Uğurlu (Demirlibahçe), Muhammet Furkan Kılıç (Ağrı Vefaspor)
Kanat: Göktan Işılak (Galatasaray), Kamilcan Akparlak (Konya Ereğli), Burak Özdemir (Zvv Eindhoven), Melih Kaan Özkul (Beytepe Metespor), Talha Can Vardar (Kayaşehirspor), Zeynullah Türkay (Bursaspor), Mustafa Gürkan Varlık (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Forvet: Anıl Özçelik (Kasımpaşa), Cem Keskin (Piyalepaşa), Muhammed Altunay (Alibeyköy).
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