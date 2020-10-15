Galatasaray'da Etebo, Emre Akbaba ve Saracchi takımla birlikte çalıştı
Galatasaray, 2020-2021 Süper Lig Sezonu 5'inci haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray, 2020-2021 Süper Lig Sezonu 5'inci haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki idman ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra hedefli ve hedefsiz pas oyunları oynanırken, antrenmanın ana bölümünde taktiksel çift kale oyun gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleri ile tamamlandı. Peter Etebo, Emre Akbaba ve Marcelo Saracchi, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.
Taylan Antalyalı, tedavisinin ardından salonda ve sahada adaptasyon çalışmalarına başladı.
Türkiye A Milli Takımı kampından dönen Emre Kılınç, günü kendisi için hazırlanan özel program dâhilinde adaptasyon çalışması yaptı.
Türkiye 19 Yaş Altı Milli Takımı’ndan dönen Emin Bayram ve Ali Yavuz Kol antrenmanda takımla birlikte yer aldı.
Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarına yarın saat 17.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
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