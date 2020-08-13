Galatasaray'da Feghouli ve Belhanda belirsizliği
Belhanda ve Feghouli'nin FIFA'ya giderek, "Galatasaray'dan paramızı alamıyoruz" dediği iddia edildi. Gelişme doğrulanmadı.
Galatasaray'da yeni sezon öncesi maliyeti yüksek iki oyuncu Sofiane Feghouli ile Younes Belhanda'nın paralarını alamadıkları gerekçesiyle FIFA'ya başvurduğu iddiası camiada geniş yankı uyandırdı.
İki oyuncunun FIFA'ya giderek, "Galatasaray'dan paramızı alamıyoruz" dediği iddiaları doğrulanmadı. Ancak iki oyuncu ile bir soğuma yaşandı.
Feghouli ve Belhanda Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de iki oyuncuya sıcak bakmıyor.
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