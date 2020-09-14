Galatasaray'dan Emre Kılınç'ın sakatlığı ile ilgili açıklama
Galatasaray'ın yeni yıldızı Emre Kılınç cumartesi günü oynanan Gaziantep fk maçında oyunun son bölümünde sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.
Galatasaray'ın yeni yıldızı Emre Kılınç cumartesi günü oynanan Gaziantep fk maçında oyunun son bölümünde sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.
İlk maçında golle buluşan genç yıldızın yapılan kontrolleri sonucunda durumunu ciddi olmadığı salı günü antremana çıkacağı ve forma şansı verilmesi halinde perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2.ön eleme maçında Neftçi Bakü karşısında forma giyebileceği öğrenildi.
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