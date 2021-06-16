"Gençlerimiz sizin yüzünüzden işsiz kalıyor"

16 Haziran 2021 Çarşamba, 12:54

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Emlak Katılım Bankası görüşmelerinde, Türkiye’deki işsiz gençleri hatırlatarak, gençler iş bulamazken bankaların yönetim kurulu üyelerinin birden fazla yerden maaş almalarının çok yanlış olduğunu ifade etti ve “gençlerimizin işsiz kalmasının ve umutlarını kaybetmesinin bir sebebi de sizsiniz” dedi.

Büyük Atatürk’ün “Bütün ümidim gençliktedir” sözlerini hatırlatan Kaya, “siz iki, üç yerden maaş alırken iş bulamayan gençler umutlarını kaybediyor ve bu ülkeden gitmek istiyor. Bunun suçlusu sizsiniz, bunun suçlusu hepimiziz” diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül’ün bakan yardımcılığı, Sun Express Yönetim Kurulu Üyeliği ve Eximbank Yönetim Kurulu Başkanlığı olmak üzere 3 ayrı yerde görev yaptığına ve buralardan ayrı ayrı maaş aldığına dikkat çeken Kaya, “Gençlerimiz iş bulamazken bu nedir? Gençlerimiz iş isteyince ‘iş yok’ deniyor, ama bu insanlar 3 ayrı yerde iş buluyor ve maaş alıyor, böyle adalet mi olur?” dedi.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu’nda Türkiye Emlak ve Katılım Bankası 2017-2018 yılı denetimi gerçekleşti. Toplantıya Emlak Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Birpınar ve diğer yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Birpınar ve yönetim kurulu üyelerine hitaben konuşan CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, şunları söyledi:

GENÇLERİMİZİN UMUTLARINI BİTİRDİNİZ

“Büyük Atatürk: “Bütün ümidim gençliktedir.” demişti. Son dönemde bu ülkedeki gençlerin bütün ümitlerini kaybettiğini görüyoruz. Pırıl pırıl gençler, 2 üniversite bitiren, ailesinin kıt kanaat imkânlarla okuttuğu o gençler iş bulamıyorlar. Geleceklerini yurt dışında aramaya başladılar, bu bizi kahrediyor, bizi derinden üzüyor. O gençlerimiz iş bulamadıkları için, o gençlerimiz adaletsizlik nedeniyle bütün umutlarını kaybediyor. Bu ülkede bazıları 1 yerden, 3 yerden hatta 5 yerden maaş alırken Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bütün ümidim gençliktedir” dediği o gençlerimiz maalesef iş bulamıyorlar. Bunun müsebbibi hepimiziz, suçu kendimde de arayarak söylüyorum.”

BÖYLE ADALET Mİ OLUR?

“Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül, bakan yardımcısı maaşının yanı sıra Sun Express Yönetim Kurulu Üyesi ve Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı olduğu için 3 yerden maaş alıyor. Böyle iş mi olur, böyle adalet mi olur? Bilgiyle, belgeyle konuşuyorum, alıyor arkadaşlar. Gençlerimiz iş bulamadıkları için umutlarını kaybediyorlar. Hepimiz elimizi vicdanımıza koyup bunu sorgulamamız, düşünmemiz lazım.”

KREDİ KOMİTESİ ÜYE SAYISI NEDEN 3’TEN 6’YA ÇIKARILDI?

Bankaların kredi komitelerinde yer alan isimlerin huzur hakkı adı altında yılda 4 kez para aldıklarını anımsatan Kaya, Emlak Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Birpınar’a şunları sordu:

“İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi Bankası; kamu bankaları, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıfbank; Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası olmak üzere çok sayıda bankanın kredi komitesi oluşumlarına baktım, hep 2+1 yani 3 üyeden oluşurken Emlak Katılım Bankası’nın kredi komitesi neden 6 üyeden oluşuyor?

Birileri fazladan maaş alabilsin diye mi? Üstelik Emlak Katılım Bankası yeni kurulmuş bir banka ve kredi hacmi 6-7 milyar olmasına rağmen neden 6 üye? 3 üye yetersiz mi kaldı da 6 üyeye çıkaralım istendi? Yoksa birilerinin aldığı maaşlar mı yetersiz geldi de üye sayısı arttırıldı? Üye sayısını 3’ten 6’ya çıkarmanız bankacılık mevzuatına uygun mudur?”

KANUNA GÖRE 3 ÜYE AMA…

“Banka Yönetim Kurulunun 29/6/2019 tarihli ve 82 sayılı Kararı’yla Kredi Komitesinin genel müdür ve yönetim kurulu üyesi olmak üzere toplam 3 üyeden oluşmasına karar verilmiş. Dört ay sonra bu karara revize edilmiş ve Banka Yönetim Kurulunun 25/10/2019 tarihli ve 175 sayılı Kararı’yla Kredi Komitesinin üye sayısı değiştirilmiş, genel müdür ve 5 yönetim kurulu üyesi olmak üzere 6 üyeden oluşmasına karar verilmiş. Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik’in birinci bölüm 6’ncı maddesi diyor ki:

“Banka yönetim kurulunun, kredilerle ilgili olarak vereceği görevleri yapmak üzere, Kanunun 25 inci maddesine göre süre hariç genel müdürde aranan şartları taşıyan üyeleri arasından seçeceği en az iki üye ile banka genel müdürü veya vekilinden oluşan bir kredi komitesi kurulabilir. Tüm kamu ve özel bankalar 3 üye ile bu görevi yaparken siz neden 6 üye ile yapıyorsunuz?”