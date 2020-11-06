Gerrard'ın Rangers'ı durdurulamıyor
İskoçya 1. Lig ekiplerinden Rangers bu sezon çıktığı 19 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.
Steven Gerrard yönetimindeki Rangers, tarih yazmaya devam ediyor. Ligde ve Avrupa'da çıktığı son 19 maçtan 16 galibiyet 3 beraberlik çıkaran İskoçya ekibi son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica ile 3-3 berabere kaldı. UEFA Avrupa Ligi Play-Of karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray'ı eleyen Rangers 19 maçta 46 gol atarken kalesinde yalnızca 7 gol gördü.
En Çok Okunan Haberler
- Altan Tan'dan Demirtaş iddiası
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a dava
- Timur Selçuk'u kaybettik
- CNN Türk'te büyük kavga
- 14 yaşında koronadan hayatını kaybetti
- Georgia eyaletinde oy sayımı yeniden yapılacak
- Biden, kritik eyalette öne geçti
- Ümit Özdağ ile ilgili yeni gelişme
- Çadır alanlarına iyilik noktaları kuruldu
- ‘İndirim için ilişki yalanı’
Video Haberler
- Karalar’dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
- ABD’de 104'lük seçmenden Biden'a ölesiye destek
- Yakalanmamak için başına poşet geçirdi
- Menzilcilerin deprem sohbeti sosyal medyanın gündeminde
- Yakaladıklarıgenci cadde ortasında öldüresiye dövdüler!
- Anons yaptığı sırada büyük bir gürültüyle çöktü!
- Kılıçdaroğlu, Hamzaçebi'yi acı gününde yalnız bırakmadı
- Mezar başında cinayeti itiraf etmişti! İşte ifadesi
- Taksim'de büyük gürültüyle patladı! Panik dolu anlar
- Zabıtalar birbirine girdi... 'Ben İmamoğlu'nu tanımam'
En Çok Okunan Haberler
- Altan Tan'dan Demirtaş iddiası
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a dava
- Timur Selçuk'u kaybettik
- CNN Türk'te büyük kavga
- 14 yaşında koronadan hayatını kaybetti
- Georgia eyaletinde oy sayımı yeniden yapılacak
- Biden, kritik eyalette öne geçti
- Ümit Özdağ ile ilgili yeni gelişme
- Çadır alanlarına iyilik noktaları kuruldu
- ‘İndirim için ilişki yalanı’