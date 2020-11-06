Gerrard'ın Rangers'ı durdurulamıyor

İskoçya 1. Lig ekiplerinden Rangers bu sezon çıktığı 19 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

cumhuriyet.com.tr
06 Kasım 2020 Cuma, 10:44
Gerrard'ın Rangers'ı durdurulamıyor
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Steven Gerrard yönetimindeki Rangers, tarih yazmaya devam ediyor. Ligde ve Avrupa'da çıktığı son 19 maçtan 16 galibiyet 3 beraberlik çıkaran İskoçya ekibi son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica ile 3-3 berabere kaldı. UEFA Avrupa Ligi Play-Of karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray'ı eleyen Rangers 19 maçta 46 gol atarken kalesinde yalnızca 7 gol gördü. 


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