Gerrard'ın Rangers'ı durdurulamıyor

06 Kasım 2020 Cuma, 10:44

Steven Gerrard yönetimindeki Rangers, tarih yazmaya devam ediyor. Ligde ve Avrupa'da çıktığı son 19 maçtan 16 galibiyet 3 beraberlik çıkaran İskoçya ekibi son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica ile 3-3 berabere kaldı. UEFA Avrupa Ligi Play-Of karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray'ı eleyen Rangers 19 maçta 46 gol atarken kalesinde yalnızca 7 gol gördü.

