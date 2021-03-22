Giresunspor kafilesine taşlı saldırının şüphelisi yakalandı
Samsun'da, GZT Giresunspor kafilesini taşıyan otobüse taşlı saldırıyla ilgili S.K. (21) gözaltına alındı.
Samsun'da, GZT Giresunspor kafilesini taşıyan otobüse taşlı saldırıyla ilgili S.K. (21) gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Olay, geçen cumartesi akşamı Samsun-Ordu Karayolu'nun Çarşamba ilçesi mevkisinde meydana geldi. Spor Toto 1'inci Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda karşılaştığı Yılport Samsunspor'u 2-0 mağlup eden ve maçın ardından Giresun'a dönmek için yola çıkan GZT Giresunspor kafilesini taşıyan otobüs, kimliği belirsiz kişiler tarafından taşlandı. Saldırıda otobüsün camları kırılırken takım kaptanı Eren Tozlu cam kırıkları nedeniyle hafif yaralandı. Konuk ekip kafilesi, bölgeye gönderilen başka bir otobüsle yola devam ederek Giresun'a döndü.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde taşlı saldırının gerçekleştiği bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.
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