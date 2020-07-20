Göksel Gümüşdağ'dan kupa açıklaması

Başakşehir Futbol Kulübü başkanı Göksel Gümüşdağ, kazandıkları şampiyonluğu değerlendirerek, kupa töreniyle ilgili ipuçları verdi.

cumhuriyet.com.tr
20 Temmuz 2020 Pazartesi, 22:24
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TRT Spor’a konuşan Göksel Gümüşdağ, kulübün 6 yıl önce 26 Temmuz’da açılışını yaptıklarını belirterek “6 yıl sonra, 26 Temmuz 2020'de oynayacağımız Kasımpaşa maçının saatini 17.00'a aldırdık, 21.00 gibi de stadyumumuzda kupamızı kaldıracağız." dedi.


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