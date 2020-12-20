Göksu'dan büyük zafer: 30 yaşında, anne ve jimnastikte Avrupa ikincisi
Büyük kadınlar yer aletinde gümüş madalyaya uzanan Göksu Üçtaş Şanlı, 30 yaşından ve bir çocuk sahibi olduktan sonra kürsüye çıkarak büyük bir başarıya imza attı.
Avrupa Kadınlar Artistik Jimnastik Şampiyonası'nın sona ermesinin ardından Türkiye Jimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, gençler kategorisi bireysel alet finallerinde asimetrik paralel aletinde bronz madalya kazanan Derin Tanrıyaşükür ve büyük kadınlar yer aletinde gümüş madalyaya uzanan Göksu Üçtaş Şanlı, açıklamalarda bulundu.
Özellikle Göksü Uçtaş Şanlı, 30 yaşından ve bir çocuk sahibi olduktan sonra kürsüye çıkarak büyük bir başarıya imza atması dikkat çekti. Türkiye Jimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, “Çok mutluyum. Turnuvayı 10 madalya ile tamamlıyoruz. Böylesi bir organizasyonu düzenlemek de çok zordu. Mersin’e çok teşekkür ediyorum. Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Erkeklerde altın madalyalar aldık. Cumhurbaşkanımızın araması bizi gururlandırdı. 15-16 yaşındaki gençlerimizle büyükler yarışmasına katıldık. Sporcularımız burada güzel işler yaptı. Geleceğe umutla bakıyoruz. Göksu her şeyden önce bir anne. 30 yaşında, takıma ablalık yaptı. Efsane bir sporcu oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın gençler kategorisindeki bireysel alet finallerinde asimetrik paralel aletinde bronz madalya kazanan Derin Tanrıyaşükür, “Çok mutluyum. Madalya her zaman hayalimdi. Madalya almayı beklemiyorum. Serilerim az ve özdü. Madalya aldığım için çok mutluyum” diye konuştu.
Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da sporcuların başarısı nedeniyle Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen'i aradı. Arama sırasında sporcularla da konuşan Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi: “Hepinizi tebrik ediyorum. Nice başarılar, sağlıkla ve afiyetle. Sizlerlerle gurur duyuyorum. Destekler size feda olsun. Her şeyin iyisine layıksınız. Ülkemizi ve milletimizi en iyi şekilde temsil ediyorsunuz. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçlerde daha iyi başarıları da milletimize yaşatacaksınız. Allah yardımcınız olsun. Yolunuz açık olsun. Sizi, hocalarımızı, federasyonumuzu ve ailelerinizi tebrik ediyorum. Sağ olun, var olun."
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