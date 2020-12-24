Göztepe nefes almak istiyor
SÜPER Lig’de üst üste Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray maçlarını kaybedip, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise Bursaspor’a elenen Göztepe, cumartesi günü evinde oynayacağı Fatih Karagümrük maçına kilitlendi. Bu sezon ilk kez 3 maçlık yenilgi serisi alan sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör İlhan Palut, sosyal medyada ağır eleştirilerin hedefi oldu. Göz-Göz son 3 karşılaşmada kalesinde 7 gol görüp sadece 3 kez fileleri havalandırabildi. Hücum ve savunmada alarm vermeye başlayan sarı-kırmızılılarda Palut’un geleceği de sorgulanmaya başlandı.
Yönetimin genç teknik adamdan rapor istediği ifade edilirken, bu hafta alınacak sonuca göre yol haritasının belirleneceği iddia edildi. Kurmayların oyuncuları da uyardığı ve bu hafta takımdan mutlak 3 puan beklediği bildirildi. Hazırlıklarını sürdüren Göztepe’de koronavirüs testleri pozitif çıkan kaleci İrfan, orta saha Kubilay ve santrfor Ideye Fatih Karagümrük’e karşı forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Alpaslan’ın durumu ise maç günü netlik kazanacak.
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