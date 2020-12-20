Göztepe'de Galatasaray maçı öncesi 4 isim pozitif
Göztepe Kulübü, 3 futbolcu ve bir teknik heyet personeli olmak üzere toplamda 4 kişinin Covid-19'a yakalandığını açıkladı.
Göztepe Kulübü, 3 futbolcu ve bir teknik heyet personeli olmak üzere toplamda 4 kişinin Covid-19'a yakalandığını açıkladı.
İzmir ekibinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Futbol A Takımımıza yapılan rutin Covid-19 PCR testi neticesinde 3 futbolcumuz ve bir teknik heyet personelimizin sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan 4 kişi ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır."
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