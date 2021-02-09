G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz: Ali Bey sinkaflı bazı laflar etmiş diyorlar; iyi ki de duymamışım
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe derbisinde yaşananlarla ilgili konuştu.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe derbisinde yaşananlarla ilgili konuştu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un küfür ettiği ile ilgili iddiaları açıklayan Cengiz, "Gelmiş Ali Bey, şunu dediğini hatırlıyorum; 'Başkanım bu yapılan ayıp'. Ali Bey benim antipati duyduğum bir insan değildir. Çok köklü bir ailesi var. Kendisi de iyi bir insan. Orada bambaşka bir hale büründü, bambaşka biri oldu. Stat güvenlik amiri gibi herkese ayar verdi. Ben de kendi takımımı alkışladım. En son oyuncum girmeden de çıkmadım. Herkes içeri girdi. Bizim arkadaşlar geçelim dedi. Ali Bey sinkaflı bazı laflar etmiş diyorlar; iyi ki de duymamışım. Ciddi tepki verirdim karakterimden dolayı. İnşallah açıklama yapar, küfür ettiğine inanmıyorum. Abdurrahim Beye demiş. Ya orada tek başına niye yapıyorsun sevgili Ali. Sen stat güvenlik amiri değilsin. Gerçek bu" dedi.
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