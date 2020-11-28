Haftalardır gol atamayan Sörloth, bir de penaltı kaçırdı

28 Kasım 2020 Cumartesi, 19:46

Almanya Bundesliga'nın 9'uncu hafta maçında RB Leipzig ile Arminia Bielefeld karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı ev sahibi ekip RB Leipzig, 2-1 kazanmayı bildi. Trabzonspor'dan transferi oldukça konuşulan Alexander Sörloth, Leipzig'te forma giydiği 8 haftada gol atmayı başaramadı.

Bielefeld karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Alexander Sörloth, maçta akılda kalacak bir performans ortaya koyamazken, kullandığı penaltıyı da gole çeviremedi. Karşılaşmayı 2-0 önde götürdüğü 73'üncü dakikada Leipzig'in kazandığı penaltıyı kullanan Alexander Sörloth, topu Bielefeld'in kalecisi Stefan Ortega'ya nişanladı.



