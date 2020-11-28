Haftalardır gol atamayan Sörloth, bir de penaltı kaçırdı
Karşılaşmayı 2-0 önde götürdüğü 73'üncü dakikada Leipzig'in kazandığı penaltıyı kullanan Alexander Sörloth, topu Bielefeld'in kalecisi Stefan Ortega'ya nişanladı.
Almanya Bundesliga'nın 9'uncu hafta maçında RB Leipzig ile Arminia Bielefeld karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı ev sahibi ekip RB Leipzig, 2-1 kazanmayı bildi. Trabzonspor'dan transferi oldukça konuşulan Alexander Sörloth, Leipzig'te forma giydiği 8 haftada gol atmayı başaramadı.
Bielefeld karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Alexander Sörloth, maçta akılda kalacak bir performans ortaya koyamazken, kullandığı penaltıyı da gole çeviremedi. Karşılaşmayı 2-0 önde götürdüğü 73'üncü dakikada Leipzig'in kazandığı penaltıyı kullanan Alexander Sörloth, topu Bielefeld'in kalecisi Stefan Ortega'ya nişanladı.
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