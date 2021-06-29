Halkçı belediye başkanı Hasan Kaya’nın hayatı kitap oldu

29 Haziran 2021 Salı, 12:48

Sinop Ayancık’ın halkçı belediye başkanı olarak tanınan Hasan Kaya’nın hayatı kitap oldu. Belgesel fotoğrafçı Volkan Atılgan’ın imzasını taşıyan ve Pel Yayınları’ndan çıkan “Kırk Yıl Önce Kırk Yıl Sonra Ayancık’’ isimli kitap; DİSK’in Ayancık Belediyesi’nde örgütlenmesine, belediyenin bir ekmek fabrikası açmasına, belediye başkanının çalış¸an iş¸çilerden daha düş¸ük maaş¸ almasından toplu taşımanın yaygınlas¸tırılmasına ve 'kamucu belediyecilik' anlayışına dikkat çekiyor.

Kitabın önsözünü Prof. Dr. Aziz Konukman kaleme alırken; 12 Eylül faşist darbesi sonrası, Sinop’un Ayancık ilçesinde ilk gözaltı ve tutuklanmayı yaş¸ayan, ogˆlu ile birlikte iş¸kenceye maruz bırakılan belediye başkanın hikâyesi oldukça çarpıcı.

Prof. Dr. Konukman'ın, kitabın önsözünde kullandığı ifadeler şu şekilde:

“Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullar, dayanışmacı, katılımcı ve eşitlikçi bir belediyecilik anlayışının artık kaçınılmaz hale geldiğini göstermektedir. Küreselleşmeyle 80'li yıllarda giderek yaygınlaşan Dünya Bankası patentli, günümüz sosyal belediyecilik anlayışının yarattığı tahribat Türkiye dahil birçok ülkede büyük bir boyuta ulaşmıştır. Bilindiği üzere bu uygulamayla, ranta ve tüketime dayalı bir kentleşme yaratılmış ve kent yoksulları yardım yoluyla belediyeye bağımlı insanlar haline getirilmiştir. İnsan, kendine ve kentine yabancılaştırılmış, doğa acımasızca katledilmiştir. Belediye piyasanın hizmetine girmiş; insan ise tüketim çarkının dişlisi haline getirilmiştir. Bu yeni seçeneğin inşasında, geçmiş toplumcu belediyecilik deneyimimiz ilham verici ve yol gösterici olabilir. Bu perspektiften bakıldığında, Volkan Atılgan'ın hazırladığı Hasan Kaya beyefendinin ortaya koyduğu kamucu belediyecilik örneği geçmişi hatırlatmakla kalmıyor aynı zamanda yeni bir belediyecilik anlayışının inşa edilmesine küçük bir ilçe deneyiminden hiç de mütevazi sayılamayacak bir katkı sunuyor.”