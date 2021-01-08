Hatayspor, forvet Kamara'yı transfer etti

08 Ocak 2021 Cuma, 18:36

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, 23 yaşındaki Liberyalı forvet Mohammed Kesselly Kamara'yı renklerine bağladı.

Bordo beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, daha önce ABD takımlarından LA Galaxy II'de ve TFF 1. Lig takımlarından Menemenspor'da forma giymiş Liberyalı genç forvet oyuncusu Mohammed Kesselly Kamara ile 2.5 +1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Sayın Lütfü Savaş katıldı. Mohammed Kesselly Kamara'ya ve kulübümüze hayırlı olsun" denildi.



