İngiliz futbolunda ırkçılık 12 yaşa kadar indi

15 Temmuz 2020 Çarşamba, 02:21

Zaha yazdığı ırkçı sözlerin ardından tutuklanan 12 yaşındaki çocuğa karşın, Fildişi Sahilli oyuncuya ırkçı saldırılar devam ediyor. Zaha duruma dair tepkisi sosyal medya üzerinden belirterek bir kez daha değişim çağrısında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde 12 yaşında bir çocuk, sosyal medya üzerinden Wilfried Zaha’ya söyeldiği ırkçı sözler üzerine tutuklanmıştı. Takımının Aston Villa mağlubiyetini sonrasında yaşanan olayda Zaha, harekete geçilmesi gerektiğine vurgu yapmıştı.

Fildişi Sahilli oyuncu sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımda sloganların bir şey yapmamakla aynı kapıyı çıktığını; bu konuda eğitimler verilmesi ve değişime gidilmesi gerektiğini savundu.

Irkçı gencin tutuklanma haberinden uzun bir süre geçmeden, Zaha sosyal medya üzerinden tekrar ırkçı saldırıya uğradı. Instagram hesabı aracılığıyla fikirlerini paylaşan 27 yaşındaki başarılı futbolcu, “12 yaşında bir çocuğa nasıl öfke duyabilirsiniz? Bu yüzden bu tarz saldırıları sürekli hesabında paylaşmıyorum. Ancak böyle bir davranışın yaşı yok. O yüzden yaşının bir önemi kalmıyor” dedi.



