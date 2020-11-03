İngiltere Premier Lig'de 4 koronavirüs vakası tespit edildi
İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 4 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 4 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 26 Ekim-1 Kasım tarihlerinde uygulanan 1446 test sonucunda 4 pozitif vaka tespit edildi.
31 Ağustos'tan bu yana yapılan testlerdeki pozitif tanı sayısı ise 48'e yükseldi.
Protokoller gereği testi pozitif sonuçlanan futbolcu ya da kulüp çalışanları 10 gün karantinada kalıyor. Covid-19'a yakalanan kişilerin isimleri ise açıklanmıyor.
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