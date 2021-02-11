Irkçı söylemle ilgili flaş iddia: Hakem ceza almayacak!

11 Şubat 2021 Perşembe, 17:49

Pro Sport gazetesinin haberine göre; UEFA Etik ve Disiplin Komitesi, Rumen hakemin kullandığı "O siyah" ifadesini ırkçı söylem olarak değerlendirmeyecek. 8 Aralık'taki maç, dördüncü hakem Coltescu'nun kullandığı ifadenin ardından iki takımın ortak talebiyle bir gün ertelenmişti. Olayın ardından 1,5 ay görev almayan 43 yaşındaki hakem, 3 haftadır Romanya Ligi'nde maç yönetiyor.

