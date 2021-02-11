Irkçı söylemle ilgili flaş iddia: Hakem ceza almayacak!

Paris Saint Germain ve Başakşehir maçı hakkındaki UEFA soruşturmasında sona geliniyor. Rumen basını, Pierre Webo'ya sarf ettiği söz nedeniyle maçın ertelenmesine sebep olan hakem Sebastian Coltescu'ya disiplin cezası verilmeyeceğini iddia etti.

cumhuriyet.com.tr
11 Şubat 2021 Perşembe, 17:49
Irkçı söylemle ilgili flaş iddia: Hakem ceza almayacak!
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Pro Sport gazetesinin haberine göre; UEFA Etik ve Disiplin Komitesi, Rumen hakemin kullandığı "O siyah" ifadesini ırkçı söylem olarak değerlendirmeyecek. 8 Aralık'taki maç, dördüncü hakem Coltescu'nun kullandığı ifadenin ardından iki takımın ortak talebiyle bir gün ertelenmişti. Olayın ardından 1,5 ay görev almayan 43 yaşındaki hakem, 3 haftadır Romanya Ligi'nde maç yönetiyor.


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