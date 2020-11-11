İstanbul'da yarış heyecanı; Formula 1 araçlarına yoğun ilgi

11 Kasım 2020 Çarşamba, 16:47

Kurtköy'deki İstanbul Park pistinde gerçekleştirilecek Formula 1 yarışları öncesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tanıtım filmi çekildi. Formula araçlarına vatandaşların ilgisi büyük oldu.

Bu yıl, Formula 1 yarışlarının 14. etabı "Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020", dokuz yıl aradan sonra 13-15 Kasım tarihlerinde İstanbul'da yapılacak. Yarış öncesi İletişim Başkanlığı tarafından Türkiye'nin ve İstanbul'un tanıtımı amacıyla kentin çeşitli noktalarında sürüş yapıldı. Tanıtım filmi için bugün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Redbull Racing ve AlphaTauri F1 takımları ve pilotları Alexander Albon ile Pierre Gasly yarış araçlarıyla geçiş yaptı. Araçların geçişlerine ise vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Avrupa yakasında bulunan Demokrasi, Cumhuriyet ve Şehitler Anıtı'na gelen vatandaşlar köprüden geçen yarış araçlarını heyecanla izledi. Vatandaşlar o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Köprüden yarış araçlarını izlemek için gelen Selen Anaçoğlu, "Babam sayesinde küçüklüğümden beri Formula 1 yarışı izliyorum. Formula 1 sesiyle büyüdüm. Yakın olduğumuzu öğrenince hemen geldim. Tüylerim diken diken oldu. Bu sesi duymak çocukluğuma götürdü beni. Babama araçların sesini gönderdim birazdan videoları göndereceğim. O da çok heyecanlandı izleyemediği için de çok üzgün. Bu yıl favorim ise Ferrari takımı" dedi. Arkadaşları ile araçların geçişini izlemeye gelen Berk Seyhan da "2005 yılından beri Formula yarışlarını takip ediyorum. Bir şekilde bu testleri nerede izleyebiliriz diye araştırma yaparken burayı bulduk. Televizyonda gördüğümüz araçları canlı gördük çok güzel ve eğlenceli oldu. Seyircilere kapalı olmasaydı izlemeye gidecektik ancak izleyemiyoruz. Umarım önümüzdeki senelerde de olur" dedi.

Alp Yılmaz Çelenk de, "Yarışların Türkiye'de olacağını duyduğumdan beri Formula 1 yarışlarını takip ediyorum. Burası film sahnesi gibi. Sesleri de çok iyiydi. Boğazda görmek çok mutlu etti. Gerçek hayatta görme şansınız da yarışa gitmediğiniz sürece çok zor. O yüzden görebildiğim için çok mutlu oldum" diye konuştu.



