İYİ Parti Yalova İl Başkanı Erol Tatar tutuklandı
İYİ Parti Yalova İl Başkanı Erol Tatar, "Vergi Usul Kanununa muhalefet" suçundan kesinleşmiş 4 yıl 12 ay hapis cezasından ötürü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 2010 yılında Yalova 4. Asliye Ceza Mahkemesince hakkında "Vergi Usul Kanununa muhalefet" suçundan hapis cezası verilen Erol Tatar, polis uygulama noktasında yapılan denetimde, cezası sebebiyle gözaltına alındı.
İnfaz Bürosuna gönderilen Erol Tatar, buradan Kocaeli Kandıra Cezaevine nakledildi.
Öte tandan Tatar için avukatının denetimli serbestlik verilmesi için başvuruda bulunacağı bildirildi.
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