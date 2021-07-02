İYİ Parti'den ilçe ziyaretleri öncesi "Ankara Buluşması"
İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Cihan Paçacı, "İYİ Parti yakın gelecekte Türkiye'nin en büyük partisi olacaktır ve uzun süre de bu ülkeyi yönetecektir" iddiasında bulundu.
İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Cihan Paçacı, "Büyük Ankara Buluşması Programı" kapsamında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, partinin kuruluşu ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Bugün sahada sadece İYİ Parti'nin bulunduğunu iddia eden Paçacı, "AK Parti sahaya çıkamıyor, yaptığı yanlışlıklardan dolayı vatandaşın karşısına çıkacak yüzü kalmadı. MHP onu destekleyen bir parti olarak aynı gerekçelerle vatandaşın karşısına çıkamıyor." değerlendirmesinde bulundu.
"İYİ PARTİ UZUN SÜRE ÜLKEYİ YÖNETECEK"
Siyasi partilerin oy oranlarına ilişkin kamuoyu araştırmalarına da değinen Paçacı, şunları kaydetti:
"Yakın gelecekte seçim var. Bugüne kadar başarılar elde ettik ancak henüz noktayı koymadık. Genel seçime hazırlanırken önümüzde yeterli süre var. Bugün oyumuz kamuoyu araştırmalarında her ay istikrarlı bir artış gösteriyor. Bir siyasi partinin iktidar alternatifi olabilmesi için yüzde 20'leri görmesi lazım, amacımız eylül ayına kadar yüzde 18-20 aralığına ulaşmaktır. Şunu iddia ediyorum, İYİ Parti yakın gelecekte Türkiye'nin en büyük partisi olacaktır ve uzun süre de bu ülkeyi yönetecektir."
Toplantının ardından, partinin Başkanlık Divanı, Genel İdare ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile milletvekillerinden oluşan gruplar, Ankara'nın ilçelerinde esnafın sorunlarını dinleyecek.
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