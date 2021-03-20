İzmir'de Boyd fırtınası
4 dakikada 2 gol attı.
Süper Lig 31. hafta mücadelesinde Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Göztepe karşısında gol şov yaparken Beşiktaş'tan kiralık gelen Taylon Boyd şov yaptı. Boyd güzel futbolunu 4 dakikada atıtğı 2 golle süsledi. Sivassporlu oyuncu sezon sonunda Beşiktaş'a geri dönecek.
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