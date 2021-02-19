Jurgen Kloop: Ozan Kabak'ın performansı umut verici

19 Şubat 2021 Cuma, 17:31

Ozan Kabak'ın performansını değerlendiren Kloop "Ozan Kabak'ın büyük bir potansiyeli var, 20 yaşında ve şimdiden tecrübeli. Kariyerinde şu ana kadar kolay bir yoldan geçmedi. Stuttgart, Schalke'de oynadı, maçları kazanmak için gerçekten savaştı. Bu da eğitim açısından gerçekten iyi bir şey. Oynadığı 2 maçta da gerçekten iyiydi, kimlere karşı oynadığımızı da unutmayalım. Premier Lig'in 2. sırasındaki Leicester'a karşı oynadık, iyi hücumcuları olan bir takıma karşı oynadık. Şu ana kadar iyiydi, umarım böyle devam eder. Ozan Kabak, daha kariyerindeki kolay bölüme gelmedi. Çok sıkı çalışmalı ki futbol eğitimi açısından bu iyi bir şey. Şu anda burada, gerçekten umut verici görünüyor." dedi.

OZAN KABAK VAN DİJK İLE OYNAYABİLİR

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Graeme Souness, Ozan Kabak'ın Van Dijk'in partneri olabileceğini belirterek

"Ozan Kabak iyi bir oyuncu. Bizim futbolumuzda yerini bulmaya çalışıyor. İlk izlenimlerimize göre, iyi olacak. Bizler oyuncuları erkenden değerlendirmeyi seviyoruz ancak genç bir oyuncu ve birlikte çalıştığı oyuncuları henüz tanımaya başladı. Çok farklı bir ortama girdi. Şu anda her kulüp, her şehirde transferi iyi karşılanacak bir oyuncu ve bence de Liverpool için geleceğe dönük önemli bir katkı olacağı belli. Klopp bence Van Dijk'ın yanında oynayacak bir oyuncu konusunda hiçbir zaman emin olamadı ve Ozan Kabak bu oyuncu olabilir. Bir takımın geri dörtlüsü ve kalecisi ilk 11 için önemlidir. Birbirlerine alışmaları da haftalar geçtikçe gerçekleşir." dedi.