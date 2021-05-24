Karamollaoğlu'ndan 6 maddelik çağrı: Başta İçişleri Bakanı olmak üzere, söz konusu tüm isimler istifa etmeli
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'na derhal istifa etmesi çağrısı yaptı.
Suç örgütü lideri Sedat Peker'in Youtube kanalı üzerinden yayınladığı videolar ile ortaya attığı iddialar, Cumhur İttifakı'nın yakın temasta olduğu bilinen Saadet Partisi'nde de büyük tepkiye neden oldu.
Peker'in iddialarına ilişkin yazılı açıklama yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, kamuoyuna yansıyan vahim iddialar hakkında yetkililerin toplumun beklediği cevap ve adımları hala atmadığına dikkat çekip "Toplumun adalete olan inancını pekiştirecek adımlar derhal atılmalı" dedi.
Atılması gereken adımları 6 maddede özetleyen Karamollaoğlu, İçişleri Bakan Süleyman Soylu başta olmak üzere söz konusu bütün isimlerin istifa etmesi gerektiğini söyledi.
Karamollaoğlu'nun talepleri şöyle:
"1-) İddialar kapsamında başta İçişleri Bakanı olmak üzere, söz konusu tüm isimler istifa etmeli ve yargı süreci ivedilikle başlatılmalıdır.
2-) İstifa etmemeleri halinde ise, Cumhurbaşkanı tarafından bu kişiler derhal görevlerinden alınmalıdır.
3-) Soruşturmaları yürütecek savcı ve hâkimlere mesleki güvencelerinin yanında, görev yeri ve görev konuları için de ayrıca güvence garantisi sağlanmalıdır.
4-) Devlet Denetleme Kurulu görevlendirilerek; araştırma, inceleme ve soruşturma süreçleri başlatılmalıdır.
5-) Ayrıca TBMM’nde de bir araştırma komisyonu kurulmalıdır.
6-) Basın yayın organlarında, bu iddialarla ilgili açılacak soruşturma ve tahkikatın şeffaf bir biçimde yer alabilmesini sağlayacak güvencenin açıkça verilmesi gerekmektedir.
Bu sürecin güvenilirliğini sağlayabilmek için, bu sayılan maddelerin eksiksiz ve bir an evvel yerine getirilmesi elzemdir.
Aksi halde; bahse konu olan hiç kimse, hem kamuoyu vicdanında hem de tarih huzurunda kirli bir dönemin aktörleri olarak anılmaktan kendisini kurtaramayacaktır!"
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